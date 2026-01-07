První propouštění roku 2026: Cloudhead Games přijdou o většinu zaměstnanců

VR studio Cloudhead Games oznámilo masivní propouštění, které zasáhne zhruba 70 % zaměstnanců. Restrukturalizace má vstoupit v platnost 7. ledna a podle vedení jde o krok, ke kterému firmu dotlačila kombinace několika dlouhodobých problémů. Generální ředitel Denny Unger ve vyjádření přiznal, že se studio ocitlo v situaci, ze které už neexistovala dobrá cesta ven.
Mezi hlavní důvody patří nedostatek financování ze strany platforem zaměřených na virtuální realitu, pomalé prosazování VR mezi běžnými hráči a celkový útlum herního průmyslu. Podle Ungera se všechny tyto faktory sešly v jeden okamžik a vytvořily prostředí, ve kterém nebylo možné dál fungovat ve stávajícím rozsahu.
Cloudhead Games má rozpracovaný dosud neoznámený projekt, ale do historie se studio zapsalo především díky titulům jako Pistol Whip, experimentálnímu Aperture Hand Lab vytvořenému ve spolupráci s Valve a sérii The Gallery.