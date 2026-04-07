První Pillars of Eternity po letech dostávají tahový režim
zdroj: Obsidian Entertainment

PC MAC Linux

7. 4. 2026 9:44 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Žánrová realtime klasika s pauzou, nebo poklidné tahy? Ať už se řadíte k příznivcům libovolného ze stylu cRPG her, je příjemné, když je na výběr. Myslí si to i Obsidian, který po betě vydává plnou verzi tahového režimu pro první Pillars of Eternity.

Na rozdíl od dvojky můžete mezi oběma režimy volně přepínat v rámci jedné uložené pozice. Implementace tahů není však vůbec nic jednoduchého, proto studio řadu věcí upravilo. Tempo je o něco smrtelnější, postavy mají tahy podle iniciativy a některé akce, mezi nimiž i výměna zbraní či pití lektvarů, se nově klasifikují jako volné akce s omezením počtu na tah.

Nejnovější patch ovšem nepřidal „jen“ alternativní herní režim. Najdete v něm také opravu či úpravu mnoha aspektů, kam spadá možnost výměny úvodního obrázku v hlavním menu, zaseknutí postav v běhu během filmečků či trvání různých efektů. Kompletní seznam změn najdete zde.

Pillars of Eternity
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Mortal Shell II – Ukázka hraní
