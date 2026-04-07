První Pillars of Eternity po letech dostávají tahový režim

Žánrová realtime klasika s pauzou, nebo poklidné tahy? Ať už se řadíte k příznivcům libovolného ze stylu cRPG her, je příjemné, když je na výběr. Myslí si to i Obsidian, který po betě vydává plnou verzi tahového režimu pro první Pillars of Eternity.
Na rozdíl od dvojky můžete mezi oběma režimy volně přepínat v rámci jedné uložené pozice. Implementace tahů není však vůbec nic jednoduchého, proto studio řadu věcí upravilo. Tempo je o něco smrtelnější, postavy mají tahy podle iniciativy a některé akce, mezi nimiž i výměna zbraní či pití lektvarů, se nově klasifikují jako volné akce s omezením počtu na tah.
Nejnovější patch ovšem nepřidal „jen“ alternativní herní režim. Najdete v něm také opravu či úpravu mnoha aspektů, kam spadá možnost výměny úvodního obrázku v hlavním menu, zaseknutí postav v běhu během filmečků či trvání různých efektů. Kompletní seznam změn najdete zde.