Prozradilo kino víc, než mělo? V Super Mario galaktickém filmu se zřejmě objeví ikonický záporák
zdroj: Universal Pictures

Prozradilo kino víc, než mělo? V Super Mario galaktickém filmu se zřejmě objeví ikonický záporák

25. 2. 2026 13:15 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Chystaný Super Mario galaktický film možná kromě dříve potvrzených postav nabídne i jedno překvapení. Trochu ho bohužel propálil britský řetězec luxusních kin Everyman Cinemas, který v popisku filmu zmínil, že se Mario postaví „zlounské alianci Waria a Bowsera Jr.“. Tím de facto prozradil možné zapojení ikonického antihrdiny Waria, o jehož přítomnosti v připravovaném animáku jsme dosud nevěděli. 

Super Mario Galaxy Movie
Aktuality
Super Mario galaktický film ukazuje Yoshiho a posouvá premiéru

Na přešlap upozornilo IGN, po čemž kino text rychle upravilo a Waria z anotace odstranilo. Vedle Maria a Luigiho se v pokračování objeví také Bowser Jr. a Rosalina, které v originále propůjčí hlas herečka Brie Larson. Nedávný trailer ukázal bratry instalatéry na inspekci v pouštním království a kromě dětských verzí sourozenců představil i Yoshiho nebo Birda. Zda se k nim skutečně přidá i Wario se svým typickým škodolibým smíchem, se dozvíme už letos v dubnu, kdy film zamíří do kin. Česká premiéra je konkrétně plánovaná na 1. dubna 2026.

Smarty.cz
Tagy:
animovaný film filmy podle her Mario super mario film podle hry
Zdroje:
IGN, Everyman Cinemas
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
