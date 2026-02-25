Prozradilo kino víc, než mělo? V Super Mario galaktickém filmu se zřejmě objeví ikonický záporák

Chystaný Super Mario galaktický film možná kromě dříve potvrzených postav nabídne i jedno překvapení. Trochu ho bohužel propálil britský řetězec luxusních kin Everyman Cinemas, který v popisku filmu zmínil, že se Mario postaví „zlounské alianci Waria a Bowsera Jr.“. Tím de facto prozradil možné zapojení ikonického antihrdiny Waria, o jehož přítomnosti v připravovaném animáku jsme dosud nevěděli.
Na přešlap upozornilo IGN, po čemž kino text rychle upravilo a Waria z anotace odstranilo. Vedle Maria a Luigiho se v pokračování objeví také Bowser Jr. a Rosalina, které v originále propůjčí hlas herečka Brie Larson. Nedávný trailer ukázal bratry instalatéry na inspekci v pouštním království a kromě dětských verzí sourozenců představil i Yoshiho nebo Birda. Zda se k nim skutečně přidá i Wario se svým typickým škodolibým smíchem, se dozvíme už letos v dubnu, kdy film zamíří do kin. Česká premiéra je konkrétně plánovaná na 1. dubna 2026.