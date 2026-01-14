Protřelý goblin Styx: Blades of Greed láká k předobjednávce novým demem
Protřelý goblin Styx: Blades of Greed láká k předobjednávce novým demem

14. 1. 2026

Fanoušci plíživého goblina mají důvod k radosti. Styx: Blades of Greed má ode dneška hratelné demo, které nabídne zhruba první hodinu hry a zavede vás do oblasti zvané The Wall. Právě tato část byla už loni k vyzkoušení třeba na Gamescomu, v tomto případě demo navíc potěší tím, že si dosažený postup budete moct po vydání přenést do plné verze.

Samotná hra dorazí 19. února na PC (vedle Steamu také na Epic Games Store) i konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S, demo je ale zatím dostupné výhradně na Steamu. Spolu s jeho vydáním Cyanide zveřejnilo také nový trailer, v němž se slova ujímá sám Styx a vysvětluje svou posedlost vzácným Quartzem i nové vychytávky, včetně kluzáku. Dějově chystaná hra navazuje na události Shards of Darkness, vývojáři ale ujišťují, že novinka bude bez problémů srozumitelná i pro nováčky.

