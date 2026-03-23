Microsoft

PC Xbox Series

Proleťte se v Microsoft Flight Simulatoru nad zkrášlenou Belgií a Nizozemskem

23. 3. 2026 13:12 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Asobo pokračuje v aktualizaci mapy svého Microsoft Flight Simulatoru, kdy jednotlivá města a země dostávají detailnější podobu. Na řadu přichází Belgie a Nizozemsko, což jde ruku v ruce s akcí FlightSimWeekend, která proběhla během uplynulého víkendu právě v Nizozemsku.

Microsoft Flight Simulator – Belgie a Nizozemsko
Microsoft Flight Simulator – Belgie a Nizozemsko
Microsoft Flight Simulator – Belgie a Nizozemsko
Galerie

Ve hře dohromady najdete 10 přepracovaných měst, kam spadají Amsterdam, Bruggy, Antverpy i Rotterdam. Lépe si tak užijete rozličnou kulturu a zajímavý systém kanálů v hlavním městě Nizozemí, abyste se pak přesunuli k obdivování zachovalé gotické a středověké architektury v Bruggách, kde se odehrává i vynikající černá komedie Martina McDonagha.

Update si do svých her bezplatně stáhnou všichni majitelé Microsoft Flight Simulatoru z roku 2020 i 2024. Ty jsou dostupné na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S buď jako samostatný nákup, nebo v rámci služby Game Pass.

Smarty.cz
Tagy:
letadla Microsoft simulator
Zdroje:
Microsoft
Hry:
Microsoft Flight Simulator
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil

Nejnovější články