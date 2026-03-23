Proleťte se v Microsoft Flight Simulatoru nad zkrášlenou Belgií a Nizozemskem

Asobo pokračuje v aktualizaci mapy svého Microsoft Flight Simulatoru, kdy jednotlivá města a země dostávají detailnější podobu. Na řadu přichází Belgie a Nizozemsko, což jde ruku v ruce s akcí FlightSimWeekend, která proběhla během uplynulého víkendu právě v Nizozemsku.
Ve hře dohromady najdete 10 přepracovaných měst, kam spadají Amsterdam, Bruggy, Antverpy i Rotterdam. Lépe si tak užijete rozličnou kulturu a zajímavý systém kanálů v hlavním městě Nizozemí, abyste se pak přesunuli k obdivování zachovalé gotické a středověké architektury v Bruggách, kde se odehrává i vynikající černá komedie Martina McDonagha.
Update si do svých her bezplatně stáhnou všichni majitelé Microsoft Flight Simulatoru z roku 2020 i 2024. Ty jsou dostupné na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S buď jako samostatný nákup, nebo v rámci služby Game Pass.