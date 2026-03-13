Příběhové sci-fi Aphelion od Don’t Nodu dostalo datum vydání
zdroj: Don't Nod

Příběhové sci-fi Aphelion od Don’t Nodu dostalo datum vydání

PC PlayStation 5 Xbox Series

13. 3. 2026

I když je Aphelion poměrně odvážný úkrok studia Don’t Nod do neprobádaných vod, nechává si sci-fi akční adventura řadu povědomých prvků, jimiž se tak proslavilo. Ambice jsou každopádně vysoké a nyní už víme, kdy se budeme moct přesvědčit o stavu jejich naplnění.

Nová ukázka přichází s datem vydání 28. dubna. Titul sice bude hned od prvního dne součástí předplatného Game Pass, ale kromě PC a Xboxu Series X/S míří taktéž na PlayStation 5, tudíž příběh přeživších havárie lodi Hope-01 na nehostinné planetě Persephone mohou zkusit všichni. Snad s výjimkou majitelů Switche.

zdroj: Don't Nod

Zájem by měli minimálně projevit všichni nadšenci do vesmíru, protože tým v minulosti potvrdil spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou, aby jednotlivé prvky zvěčnili autenticky, především s ohledem na podobu využívané techniky.

Ondřej Partl
