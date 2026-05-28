Přes 13 milionů smrtí. Saros se podělil o statistiky
zdroj: Housemarque

28. 5. 2026 14:40 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ačkoliv Saros prodejně zatím zjevně moc nepřesvědčil, nic to mimozemskému roguelite neubírá z jeho půvabu. Příběh Arjuna Devraje i tak přilákal řadu hráčů, kteří podle zveřejněných statistik za necelý měsíc ve hře nechali 6,63 milionů hodin.

Zároveň ukazují, že Arjun rozhodně nemá lehkou cestu a počet jeho úmrtí překonal hranici 13 milionů. Na druhou stranu nepřátelům nedává nic zadarmo a na věčnost jich odpravil 863 milionů včetně 3,08 milionů bossů. K tomu v nejvíce případech posloužila chytrá puška, kterou si hráči nejvíce oblíbili, stejně jako sběr místního materiálu Lucenite, jehož odnesli 101,67 miliard jednotek.

Vzhledem k tomu, že ve statistikách chybí oficiální číslo prodaných kopií, nebude asi opravdu situace optimální a 300 tisíc kopií za prvních 14 dní by mohlo být pravdivých. Výprava na planetu Carcosa ale rozhodně stojí za to, jak se vás pokusí přesvědčit nejen Kuba Malchárek v recenzi.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
