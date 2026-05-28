Přes 13 milionů smrtí. Saros se podělil o statistiky

Ačkoliv Saros prodejně zatím zjevně moc nepřesvědčil, nic to mimozemskému roguelite neubírá z jeho půvabu. Příběh Arjuna Devraje i tak přilákal řadu hráčů, kteří podle zveřejněných statistik za necelý měsíc ve hře nechali 6,63 milionů hodin.
Zároveň ukazují, že Arjun rozhodně nemá lehkou cestu a počet jeho úmrtí překonal hranici 13 milionů. Na druhou stranu nepřátelům nedává nic zadarmo a na věčnost jich odpravil 863 milionů včetně 3,08 milionů bossů. K tomu v nejvíce případech posloužila chytrá puška, kterou si hráči nejvíce oblíbili, stejně jako sběr místního materiálu Lucenite, jehož odnesli 101,67 miliard jednotek.
Vzhledem k tomu, že ve statistikách chybí oficiální číslo prodaných kopií, nebude asi opravdu situace optimální a 300 tisíc kopií za prvních 14 dní by mohlo být pravdivých. Výprava na planetu Carcosa ale rozhodně stojí za to, jak se vás pokusí přesvědčit nejen Kuba Malchárek v recenzi.