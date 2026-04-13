Představí se tento týden nová hra ze série Metro?

4A Games mělo v roce 2022 zrušit vývoj nového dílu ze série Metro, který by zpracoval zápletku knižní předlohy Metro 2034 v otevřeném světě. Ke zrušení mělo dojít z blíže nespecifikovaných důvodů, ukrajinské studio ale mělo projekt promptně nahradit jiným.
Insider NateTheHate2 míní, že ve čtvrtek proběhne prezentace Microsoftu, kde by se mělo objevit chystané Metro 2039. Pokud by se jeho domněnka potvrdila, příběh herní adaptace by v čase poskočil zhruba o 5 let dopředu, což by současně znamenalo, že by se novinka už v podstatě kompletně odpoutala od knižní předlohy Dmitrije Gluchovského.
The Microsoft show will broadcast on April 16th & is the venue of choice for the Metro 2039 reveal. I don't know the branding of the show.— NateTheHate2 (@NateTheHate2) April 12, 2026
Before anyone asks: No, I have not been able to confirm the previously rumored State of Play date information yet. https://t.co/Uj831hs4b1
Jde samozřejmě o poměrně divokou spekulaci, která se ale s velkou pravděpodobností potvrdí či vyvrátí v následujících hodinách, pokud Microsoft skutečně podobnou akci ohlásí.