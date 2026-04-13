Představí se tento týden nová hra ze série Metro?
zdroj: tisková zpráva

13. 4. 2026 13:06 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

4A Games mělo v roce 2022 zrušit vývoj nového dílu ze série Metro, který by zpracoval zápletku knižní předlohy Metro 2034 v otevřeném světě. Ke zrušení mělo dojít z blíže nespecifikovaných důvodů, ukrajinské studio ale mělo projekt promptně nahradit jiným.

Insider NateTheHate2 míní, že ve čtvrtek proběhne prezentace Microsoftu, kde by se mělo objevit chystané Metro 2039. Pokud by se jeho domněnka potvrdila, příběh herní adaptace by v čase poskočil zhruba o 5 let dopředu, což by současně znamenalo, že by se novinka už v podstatě kompletně odpoutala od knižní předlohy Dmitrije Gluchovského.

Jde samozřejmě o poměrně divokou spekulaci, která se ale s velkou pravděpodobností potvrdí či vyvrátí v následujících hodinách, pokud Microsoft skutečně podobnou akci ohlásí.

Nate the Hate
Metro Exodus
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
