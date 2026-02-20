zdroj: Mega Crit

Předběžný přístup Slay the Spire 2 startuje za pár dní

20. 2. 2026 11:24 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

I když Slay the Spire 2 nadále vypadá dost podobně jedničce, Mega Crit Games jistě znovu přijdou s nesmírně chytlavou roguelite karetkou, u které strávím řadu večerů. A určitě to bude už během předběžného přístupu, který startuje za několik dní.

Věž se po tisíci letech na PC znovu otevře už 5. března. Šplhat nahoru budete s novými i vracejícími se postavami, z nichž každá má své karty, motivy i tajemství. Očekávejte nová nebezpečí, prostředí a další střípky minulosti. Vše bude ostřejší, neúprosné a brutální.

Tentokrát ale výzvám nebudete čelit sami. Vyzkoušíte si kooperativní režim až pro 4 hráče, kde najdete speciální karty pro hru více hráčů, díky kterým utvoříte unikátní týmové synergie.

Předběžný přístup funguje jako test, kam bude tým postupně přidávat další obsah a upravovat stávající prvky na základě zpětné vazby. Ladění by mělo trvat až do příštího roku, kdy vyjde plná verze.

