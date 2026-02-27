Pražský koncert hudby ze Zaklínače 3 přidává pro velký zájem druhý termín
Pražský koncert hudby ze Zaklínače 3 přidává pro velký zájem druhý termín

27. 2. 2026 12:07 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

The Witcher in Concert je pásmo koncertů, které v řadě světových metropolí rozezní sály ikonickou hudbou z videoherního Zaklínače. Původně výroční záležitost se pro velký zájem rozrostla do dalšího ročníku a letos se vrací se zastávkou i v Praze, respektive rovnou se dvěma.

Jelikož se pražský koncert v prostorách O2 universa připravený na 8. listopadu beznadějně vyprodal, rozhodli se pořadatelé přidat další termín. Vzhledem k nabitému kalendáři to není den před či po, ale až 25. listopadu. Prostory zůstávají, cena vstuenek  se opět pohybuje od 890 do 2 390 korun.

Čtrnáctičlenné těleso pod taktovkou Marcina Przybyłowicze doplněné o kapelu Percival Schuttenbach pak jistě předvede svůj standardně nadstandardní výkon, jelikož den předtím si odehrají přidaný koncert v chorvatském Záhřebu, aby o hudební porci Geralta nepřišli ani obyvatelé námi tak oblíbené dovolenkové destinace.

koncert hudba fantasy RPG zaklínač 3
CD Projekt RED
Zaklínač 3: Divoký hon
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
