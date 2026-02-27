Pražský koncert hudby ze Zaklínače 3 přidává pro velký zájem druhý termín

The Witcher in Concert je pásmo koncertů, které v řadě světových metropolí rozezní sály ikonickou hudbou z videoherního Zaklínače. Původně výroční záležitost se pro velký zájem rozrostla do dalšího ročníku a letos se vrací se zastávkou i v Praze, respektive rovnou se dvěma.
Jelikož se pražský koncert v prostorách O2 universa připravený na 8. listopadu beznadějně vyprodal, rozhodli se pořadatelé přidat další termín. Vzhledem k nabitému kalendáři to není den před či po, ale až 25. listopadu. Prostory zůstávají, cena vstuenek se opět pohybuje od 890 do 2 390 korun.
Wind's howling… ?— The Witcher (@thewitcher) February 26, 2026
The Witcher in Concert 2026 Tour is expanding!
We're coming to Zagreb, Croatia, on November 24th. And humbled by the reception of the concert in Prague, Czechia, we're adding another show there on November 25th.
Tickets for both shows are already available… pic.twitter.com/exOBlfV03M
Čtrnáctičlenné těleso pod taktovkou Marcina Przybyłowicze doplněné o kapelu Percival Schuttenbach pak jistě předvede svůj standardně nadstandardní výkon, jelikož den předtím si odehrají přidaný koncert v chorvatském Záhřebu, aby o hudební porci Geralta nepřišli ani obyvatelé námi tak oblíbené dovolenkové destinace.