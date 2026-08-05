zdroj: Blizzard

PC

Pražské studio stvořilo teaser na spojení Warcraftu a Dungeons & Dragons

5. 8. 2026 11:59 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Dva fantasy giganti spojí své nejslavnější světy. Wizards of the Coast a Blizzard na festivalu GenCon oznámili crossoverovou kampaň, která přenese World of Warcraft do pravidel stolního RPG Dungeons & Dragons. O její podobě zatím mnoho podrobností neznáme, první ochutnávku ale nabídla krátká filmová upoutávka vytvořená pražským CGI týmem All Animal Studio.

 

Sedmatřicetisekundový teaser staví do hlavní role ikonickou dvacetistěnnou kostku, která se kutálí mezi dioramaty inspirovanými Azerothem. Její zlaté stěny přitom odrážejí známé momenty z historie World of Warcraft. Tvůrci chtěli propojit rozmáchlou digitální estetiku Warcraftu s hmatatelným kouzlem stolních her, a proto lokace i postavy stylizovali do podoby ručně vyřezávaných miniatur. Vizuální směr se během výroby několikrát měnil.

Pro All Animal Studio jde o další výrazný úspěch. Pražský tým letos už popáté obnovil exkluzivní roční smlouvu s Blizzardem, pro který vytváří herní trailery i zážitky ve virtuální realitě. Spolupráce přitom začala fanouškovskými videi spoluzakladatele Radima „Hurricane“ Zeifarta a postupně přerostla v dlouhodobé partnerství. Trailer k propojení Warcraftu a Dungeons & Dragons navíc vznikl přímo pro Wizards of the Coast, čímž studio získalo dalšího významného klienta ze světového herního průmyslu.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy
Zdroje:
Wizards of the Coast
Hry:
World of Warcraft
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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