Právním sporům navzdory vyjde Subnautica 2 v předběžném přístupu už brzy

Vývoj druhé Subnauticy je zatěžkaný právním sporem mezi bývalým vedením studia a Kraftonem kvůli nelegálnímu vyhazovu a neproplaceným bonusům. Nakonec situace došla tak daleko, že Krafton už není vydavatelem hry a vypadá to, že studio Unknown Worlds má konečně volné ruce potvrzené datem vydání předběžného přístupu.
Pokračování výjimečného podvodního survivalu si první odvážlivci osahají už 14. května v 17:00, kdy se titul kromě PC objeví také na Xboxu Series X/S v rámci programu Game Preview. Navíc už od tohoto dne bude přístupný skrze výhodnou službu Game Pass, takže si jej nutně nemusíte kupovat za plnou cenu.
Pozitivní zprávu doplnila nová ukázka, kterou sice tvoří vyrenderovaný filmeček bez přímých záběrů z hraní, nicméně i takhle připomíná, že potápět se tentokrát budete klidně i v kooperaci, aby si na vás místní agresivní fauna tak rychle nedošlápla.