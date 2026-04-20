Pragmata po dvou dnech slaví milion prodaných kopií

Pragmata titul černého koně jara úspěšně proměnila v reálný úspěch, kdy v pátek ukázala své kvality a sbírá pozitivní ohlasy od kritiků i hráčů. Capcom se může chlubit dalším sympatickým přídavkem do svého portfolia, což se odráží i na prodejních číslech.
Jelikož je akční sci-fi novou značkou, můžeme víkendové překročení prvního milionu prodaných kusů považovat za pěkný úspěch. Cesta kosmonauta Hugha Williamse a androidky Diany poblíž Měsíce si tak odškrtla potřebný milník, a teď už záleží na výdrži, aby čas ukázal, kam až se v žebříčcích zvládne vyšplhat.
Jestli vás zajímá, co si o hře myslí Jakub Malchárek, nasměřuji vás na jeho recenzi. Dovolím si prozradit, že se hrou byl spokojený nesmírně: chválil jak akční stránku, tak i pěkně odsýpající příběh se sympatickými postavami.