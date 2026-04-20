Pragmata po dvou dnech slaví milion prodaných kopií
20. 4. 2026 11:53 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Pragmata titul černého koně jara úspěšně proměnila v reálný úspěch, kdy v pátek ukázala své kvality a sbírá pozitivní ohlasy od kritiků i hráčů. Capcom se může chlubit dalším sympatickým přídavkem do svého portfolia, což se odráží i na prodejních číslech.

Jelikož je akční sci-fi novou značkou, můžeme víkendové překročení prvního milionu prodaných kusů považovat za pěkný úspěch. Cesta kosmonauta Hugha Williamse a androidky Diany poblíž Měsíce si tak odškrtla potřebný milník, a teď už záleží na výdrži, aby čas ukázal, kam až se v žebříčcích zvládne vyšplhat.

Jestli vás zajímá, co si o hře myslí Jakub Malchárek, nasměřuji vás na jeho recenzi. Dovolím si prozradit, že se hrou byl spokojený nesmírně: chválil jak akční stránku, tak i pěkně odsýpající příběh se sympatickými postavami.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
