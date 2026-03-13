Potápěč Dave se do džungle vydá ještě před prázdninami
zdroj: Mintrocket

PlayStation 4 PC Switch PlayStation 5

13. 3. 2026 10:35 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Dave the Diver je podobným fenoménem, jako třeba Vampire Survivors. Malá, ale skvělá hra, která vás svou herní smyčkou dokáže vtáhnout na dlouhé hodiny. Je však pravda, že od vydání uteklo už moře času, takže blížící se DLC In the Jungle rozhodně přijde vhod.

Studio Mintrocket potvrdilo vydání ještě před letními prázdninami, konkrétně 18. června, rovnou na všech dostupných platformách. Na několik chvil se tak z vody přesunete na souš, kde prozkoumáte nehostinnou krajinu, shodíte pár kokosů a užijete si řadu nových miniher. Aby ale tým zůstal věrný názvu hry, neprostupný porost doplní překvapivě hlubokým jezerem, kde na vás čekají krokodýli, piraně i méně nebezpečné úlovky, které zužitkujete v nové restauraci Bancho Grill.

zdroj: Mintrocket

Příběh slibuje přes 10 hodin obsahu, během nichž prozkoumáte nové lokace a postupně objevíte kompletně nový ekosystém ve stále stejné pohodové atmosféře. Jenom zatím nevíme, na kolik vás další obsah vyjde.

Tagy:
restaurace potápění RPG 2D pixel art
Zdroje:
Mintrocket
Hry:
Dave the Diver
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články