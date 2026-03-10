Poslední trailer na Super Mario galaktický film je venku, uslyšíte v něm i Luise Guzmána

Nintendo během speciálního Directu zveřejnilo poslední trailer na animovaný Super Mario galaktický film. V rámci oslav Mariova dne (10. března = March 10 = MARIO) se v ukázce připomíná návrat titulního hrdiny, jeho bratra Luigiho či princezny Peach, ale představují se i nové postavy známé z herních předloh Houbičkového království.
Mezi nimi se nově objevuje například padoušský žabák Wart, kterému v originále propůjčí hlas herec Luis Guzmán (Wednesday, Narcos). V traileru se objevují také Birdo nebo Ninji, zatímco Yoshiho dabuje Donald Glover (Community, Atlanta) a včelí vládkyni galaxie Honeyhive alias Honey Queen namluvila Issa Rae (Nesvá, Barbie). Tvůrci lákají na hvězdnou sestavu, která bude muset zachránit celou galaxii před Bowserem a jeho synátorem. Do českých kin zamíří Super Mario galaktický film 1. dubna.