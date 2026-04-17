Poslechněte si ústřední píseň k 007: First Light od Lany Del Rey

007: First Light chce být bondovkou se vším všudy, což kromě špionské akce, řady udělátek a charismatického hlavního představitele znamená i ústřední melodii, k níž se přizvala v podstatě ideální interpretka Lana Del Rey.
O jejím angažmá se spekulovalo už několik měsíců dozadu, ale potvrdilo se až včera s oficiálním vydáním písně. Nese stejný název jako podtitul hry. Stylově zůstává věrná orchestrální honosnosti filmových znělek, a přitom si zachovává oblíbenou melancholickou poetiku hlasu, jíž se interpretka tak proslavila.
Už při spekulacích bylo jasné, že spojení bude fungovat, což se teď akorát potvrdilo. Nepřipisujme zásluhy ale pouze jí. Skladbu složil a spolunapsal David Arnold, který stál i u hudby pro Casino Royale a Zítřek nikdy neumírá.
Přímo v akci vás melodie uvítá 27. května, kdy 007: First Light vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Varianta pro Nintendo Switch 2 se bohužel setkala s odkladem.