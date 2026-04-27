Polské RPG The Blood of Dawnwalker se zítra připomene novou ukázkou z hraní
zdroj: Rebel Wolves

PC PlayStation 5 Xbox Series

27. 4. 2026 14:09 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Letos má vyjít spousta černých koní a jedním z nich je určitě i The Blood of Dawnwalker. Upírské RPG od veteránů z CD Projektu RED prozatím působí jako sympatický mix oblíbených přísad zatížený důležitostí času a vašich rozhodnutí. A jestli týmu Rebel Wolves stále nevěříte, možná zítra změníte názor.

Studio na zítřejších 18:00 chystá 45 minut dlouhý stream nabitý informacemi. Čekají vás záběry z otevřeného světa, příběhová ukázka, konkrétní datum vydání, hardwarové nároky i bližší informace přímo od vývojářů, vše doplněné pompézní hudbou.

Jak samotné lákadlo zmiňuje, jde o dosud nejdůležitější akci, která vás má za úkol zviklat k pořízení. Jisté nicméně je, že se The Blood of Dawnwalker dočkáte letos na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Tagy:
fantasy RPG příběhová
Zdroje:
Rebel Wolves
Hry:
The Blood of Dawnwalker
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
