Polské RPG The Blood of Dawnwalker se zítra připomene novou ukázkou z hraní

Letos má vyjít spousta černých koní a jedním z nich je určitě i The Blood of Dawnwalker. Upírské RPG od veteránů z CD Projektu RED prozatím působí jako sympatický mix oblíbených přísad zatížený důležitostí času a vašich rozhodnutí. A jestli týmu Rebel Wolves stále nevěříte, možná zítra změníte názor.
Studio na zítřejších 18:00 chystá 45 minut dlouhý stream nabitý informacemi. Čekají vás záběry z otevřeného světa, příběhová ukázka, konkrétní datum vydání, hardwarové nároky i bližší informace přímo od vývojářů, vše doplněné pompézní hudbou.
On April 28th (9 AM PDT | 6 PM CEST), gather round for a ~45min stream packed with #Dawnwalker content:— Dawnwalker (@DawnwalkerGame) April 22, 2026
? new open world gameplay
? Story Trailer
? RELEASE DATE
? system reqs
? dev insights into the game’s open world & storytelling
? epic music
? and much, much more! pic.twitter.com/qVt1DrE9CI
Jak samotné lákadlo zmiňuje, jde o dosud nejdůležitější akci, která vás má za úkol zviklat k pořízení. Jisté nicméně je, že se The Blood of Dawnwalker dočkáte letos na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.