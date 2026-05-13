Policie v Japonsku zadržela muže, který vyhrožoval bombovým útokem na ředitelství Nintenda
zdroj: Nintendo

Policie v Japonsku zadržela muže, který vyhrožoval bombovým útokem na ředitelství Nintenda

13. 5. 2026 10:01 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Nintendo se znovu stalo terčem bombových výhrůžek. Japonská policie podle nových zpráv serveru KTV zatkla sedmadvacetiletého muže z města Hekinan, který měl posílat hrozby přímo na centrálu firmy v Kjótu. Podle vyšetřovatelů dorazil první výhružný dopis do sídla Nintenda 16. března. Dokument obsahoval tvrzení, že proti společnosti probíhá plánovaný útok a že bombový útok nelze zastavit. Policie následně prohledala okolí centrály a zahájila širší vyšetřování.

Případ není pro Nintendo ničím novým. Už v letech 2023 a 2024 musela firma kvůli podobným hrozbám rušit akce a turnaje, což vedlo k dalším policejním zásahům. Japonské úřady podobné incidenty berou velmi vážně a pravidelně proti nim tvrdě zasahují. Aktuálně zadržený muž měl podle zpráv obvinění přiznat a čelí mimo jiné podezření z narušování podnikání.

Smarty.cz
Tagy:
krimi nintendo
Zdroje:
KTV
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test

Nejnovější články