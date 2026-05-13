Policie v Japonsku zadržela muže, který vyhrožoval bombovým útokem na ředitelství Nintenda

Nintendo se znovu stalo terčem bombových výhrůžek. Japonská policie podle nových zpráv serveru KTV zatkla sedmadvacetiletého muže z města Hekinan, který měl posílat hrozby přímo na centrálu firmy v Kjótu. Podle vyšetřovatelů dorazil první výhružný dopis do sídla Nintenda 16. března. Dokument obsahoval tvrzení, že proti společnosti probíhá plánovaný útok a že bombový útok nelze zastavit. Policie následně prohledala okolí centrály a zahájila širší vyšetřování.
Případ není pro Nintendo ničím novým. Už v letech 2023 a 2024 musela firma kvůli podobným hrozbám rušit akce a turnaje, což vedlo k dalším policejním zásahům. Japonské úřady podobné incidenty berou velmi vážně a pravidelně proti nim tvrdě zasahují. Aktuálně zadržený muž měl podle zpráv obvinění přiznat a čelí mimo jiné podezření z narušování podnikání.