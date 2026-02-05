Pokémoni slaví 30 let. Oslavy zahájí Jigglypuff během Super Bowlu

Pokémon slaví letos 30. výročí od vydání úplně první hry. Oslavy v Americe odstartují stylově, a to reklamním blokem v rámci Super Bowl LX 8. února. The Pokémon Company potvrdila, že během přenosu odvysílá speciální spot věnovaný třem dekádám značky, jehož krátký teaser s Jigglypuffem se už objevil na oficiálních kanálech. Snad tenhle růžový drahoušek v poločase svou písní všechny diváky neuspí, jak mívá ve zvyku.
Celebrate 30 years of Pokémon with a special video debuting during Super Bowl LX on February 8! #Pokemon30 pic.twitter.com/gOgvTnlkdW— Pokémon @ Lumiose City (@Pokemon) February 4, 2026
V České republice sice sledovanost samotného Super Bowlu není vysoká, video má přesto ambici oslovit miliony fanoušků Pokémonů po celém světě a odstartovat celoroční výroční kampaň. Očekává se, že reklamní spot spíše připomene historii fenoménu Pokémonů, než aby odhalil zásadní novinky o budoucích hrách. Ty by měly přijít později během únorového Pokémon Day nebo jiných oficiálních akcí. Mezitím se rozbíhají další narozeninové aktivity, v obchodech Pokémon Center se už objevila kolekce upomínkových předmětů s Pikachu, jehož červené tvářičky tentokrát nahrazují číslovky.