Pokémon Pokopia usnadní podmořská dobrodružství, přidá ochranu proti nevolnosti i sdílený sklad

Poklidný simulátor života Pokémon Pokopia se ve středu rozroste o první část plánovaného třídílného rozšíření Expansion Pass s názvem Bubbly Basin. V dodatku se podíváme pod mořskou hladinu, kde bude možné budovat biotopy pro nové Pokémony a spřátelit se například s Diglettem, Golisopodem, Stunfiskem nebo Sharpedem. Podle informací z japonského magazínu Famitsu přinese aktualizace 2.0.0 také nové možnosti pohybu pod vodou. V Bubbly Basin bude možné získat mixér na výrobu smoothie, která vylepší schopnost surfování, zvýší rychlost plavání a umožní prorážet podvodní překážky.
Vedle placeného rozšíření dorazí i několik bezplatných vylepšení kvality života. Tvůrci mysleli na hráče trpící kinetózou při pohybu v trojrozměrném prostředí a přidají speciální orientační prvky v podobě rámečku a pevného ukazatele uprostřed obrazovky, které mají usnadnit orientaci pod hladinou a zamezit tomu, aby se vám zvedal žaludek.
Další vítanou novinkou zdarma bude sdílená truhla, která pojme 140 položek a budete si ji moct umístit do několika měst zároveň. Odpadne tak neustálé cestování za uloženými předměty, což by mělo výrazně zpříjemnit správu inventáře a tedy spravit jednu z mých největších výtek vůči Pokopii, kterou jsem zmiňovala v recenzi jinak povšechně výborné pokémoní odbočky.