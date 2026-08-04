Pokémon Pokopia usnadní podmořská dobrodružství, přidá ochranu proti nevolnosti i sdílený sklad
zdroj: Game Freak

Pokémon Pokopia usnadní podmořská dobrodružství, přidá ochranu proti nevolnosti i sdílený sklad

Switch 2

4. 8. 2026 11:47 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Poklidný simulátor života Pokémon Pokopia se ve středu rozroste o první část plánovaného třídílného rozšíření Expansion Pass s názvem Bubbly Basin. V dodatku se podíváme pod mořskou hladinu, kde bude možné budovat biotopy pro nové Pokémony a spřátelit se například s Diglettem, Golisopodem, Stunfiskem nebo Sharpedem. Podle informací z japonského magazínu Famitsu přinese aktualizace 2.0.0 také nové možnosti pohybu pod vodou. V Bubbly Basin bude možné získat mixér na výrobu smoothie, která vylepší schopnost surfování, zvýší rychlost plavání a umožní prorážet podvodní překážky.

Pokémon Pokopia DLC zdroj: Game Freak   Pokémon Pokopia DLC zdroj: Game Freak

Vedle placeného rozšíření dorazí i několik bezplatných vylepšení kvality života. Tvůrci mysleli na hráče trpící kinetózou při pohybu v trojrozměrném prostředí a přidají speciální orientační prvky v podobě rámečku a pevného ukazatele uprostřed obrazovky, které mají usnadnit orientaci pod hladinou a zamezit tomu, aby se vám zvedal žaludek.

Další vítanou novinkou zdarma bude sdílená truhla, která pojme 140 položek a budete si ji moct umístit do několika měst zároveň. Odpadne tak neustálé cestování za uloženými předměty, což by mělo výrazně zpříjemnit správu inventáře a tedy spravit jednu z mých největších výtek vůči Pokopii, kterou jsem zmiňovala v recenzi jinak povšechně výborné pokémoní odbočky.

Smarty.cz
Tagy:
pokémoni Pokémon (série) simulátor života
Zdroje:
Nintendo
Hry:
Pokémon Pokopia
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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