Podpora Ghost of Yótei Legends končí pár týdnů po vydání
zdroj: Sucker Punch Productions

18. 5. 2026 15:14 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ghost of Yótei: Legends je po vzoru předchozího dílu kooperativní multiplayerový režim, kde se s přáteli postavíte démonickým verzím hlavní záporné šestice. Režim vyšel teprve 11. března, přičemž nedávno dostal raid, představující tu největší místní výzvu. A tím to končí.

Sucker Punch oznámilo, že přidání raidu bylo posledním obsahovým doplňkem režimu. Podle tvůrčího týmu se tím sympaticky ukončila příběhová linie zlovolné Šestky, přičemž všichni budou rádi, pokud si režim hráči budou užívat i nadále. K vypnutí serverů nečekaně brzy tedy nedojde.

Přesto jde o nečekaný krok, tím spíše, když předchůdce dostával aktualizace rok a půl po vydání. Proto dává smysl, že někteří fanoušci jsou zklamaní, jelikož doufali v další mapy či raidy. Pokud se nicméně objeví nějaké nedokonalosti, malé patche jsou v plánu i nadále.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
