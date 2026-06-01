Podpora Call of Duty: Warzone na minulé generaci konzolí brzy skončí

Call of Duty: Modern Warfare 4 ve skutečnosti nevypadá vůbec špatně a nový díl může těžit i z toho, že nevyjde na předchozí generaci konzolí. Rozhodnutí ale nakonec může bolet řadu lidí na PS4 a Xboxu One, kde vydání nového dílu znamená i konec podpory battle royale odnože Call of Duty: Warzone.
Už 4. června hra zmizí z digitálních obchodů a skončí i prodej herní měny. Naváže na to 25. června ukončení provozu herního obchodu a se spuštěním první sezóny podle Modern Warfare 4 si na předchozí generaci hru už nezahrajete vůbec.
Pokud ale máte u společnosti účet, dosažený postup a prémiové body se vám přenesou na aktuální generaci či na PC s drobnými výjimkami, které zůstanou možné pouze v rámci stejné konzolové rodiny.