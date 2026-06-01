Podpora Call of Duty: Warzone na minulé generaci konzolí brzy skončí
zdroj: Foto: Activision Blizzard

1. 6. 2026 12:35 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Call of Duty: Modern Warfare 4 ve skutečnosti nevypadá vůbec špatně a nový díl může těžit i z toho, že nevyjde na předchozí generaci konzolí. Rozhodnutí ale nakonec může bolet řadu lidí na PS4 a Xboxu One, kde vydání nového dílu znamená i konec podpory battle royale odnože Call of Duty: Warzone.

Už 4. června hra zmizí z digitálních obchodů a skončí i prodej herní měny. Naváže na to 25. června ukončení provozu herního obchodu a se spuštěním první sezóny podle Modern Warfare 4 si na předchozí generaci hru už nezahrajete vůbec.

Pokud ale máte u společnosti účet, dosažený postup a prémiové body se vám přenesou na aktuální generaci či na PC s drobnými výjimkami, které zůstanou možné pouze v rámci stejné konzolové rodiny.

akční multiplayer FPS střílečka vojenská moderní válka military battle royale
Zdroje:
Activision Blizzard
Hry:
Call of Duty: Warzone Call of Duty: Modern Warfare 4
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
