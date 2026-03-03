Podle uživatelů Metacriticu je Resident Evil Requiem jednou z nejlepších her všech dob
3. 3. 2026 12:26 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Resident Evil Requiem odstartoval ve velkém stylu. Po vydání sbírá nadšené reakce a aktuálně se řadí mezi nejlépe hodnocené hry v historii podle uživatelského skóre na Metacritic. Podle žebříčku nejlepších her dle User Score si Requiem drží hodnocení 9,5, což z něj dělá společně nejlépe hodnocenou hru všech dob. Stejné skóre má i loňský hit Clair Obscur: Expedition 33.

Resident Evil Requiem
Recenze
Resident Evil Requiem – recenze velkolepého návratu slavného hororu

Tímto výsledkem Requiem předčil řadu klasik, včetně Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3: Snake Eater nebo Silent Hill. V žebříčku se navíc stále drží i kuriózní titul Disney Cory in the House, který se stal dlouhodobým internetovým fenoménem. Requiem a Clair Obscur jsou zároveň jedinými hrami z 20. let 21. století, které se nacházejí v první desítce historicky nejlépe hodnocených titulů podle hráčů. Většina ostatních her v top 10 pochází z období před rokem 2010, výjimkou je pouze rozšíření The Witcher 3: Blood and Wine.

