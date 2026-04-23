Podívejte se na záběry z hraní 007: First Light

Špionážní akce 007 First Light ještě před vydáním láká novým videem, které přibližuje základní principy špionážního řemesla i to, co čeká budoucí agenty 00. Ukázka naznačuje, že mise půjde řešit několika různými způsoby, podobně jako u série Hitman. Hráči tak nebudou svázaní jedním postupem, ale budou si moci vybrat mezi nenápadným přístupem, taktickým plánováním nebo přímější akcí.
Důležitou roli bude hrát i zázemí MI6, které zůstane otevřené mezi jednotlivými misemi. Právě tam se hráči setkají se známými postavami, získají nové informace a vybaví se technologiemi z Q Branch. Součástí hry bude i režim Tactical Simulation, který nabídne dodatečné výzvy mimo hlavní mise. Ty budou zaměřené na skóre a porovnávání výsledků s ostatními hráči po celém světě. Za splněné úkoly pak hráči získají zkušenosti, odemykají nové vybavení, zbraně i kosmetické úpravy.
007 First Light vychází 27. května na PC, PS5, Xbox Series X/S a později na Nintendo Switch 2.