Podívejte se na druhý trailer anime Sekiro: No Defeat, který bude mít premiéru letos

Sekiro: No Defeat, animovaná adaptace Sekiro: Shadows Die Twice, dorazí v průběhu letošního roku. Projekt vzniká ve spolupráci společností Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la a ARCH. Anime bude celosvětově dostupné exkluzivně na Crunchyrollu (s výjimkou Japonska, Číny, Koreje, Ruska a Běloruska). V Japonsku se naopak počítá s uvedením v kinech po celé zemi.
Velkým lákadlem pro fanoušky je návrat původních dabéru ze hry. Hlavní postavy znovu namluví Daisuke Namikawa (Wolf), Mijuki Satou (Kuro) a Kendžiro Cuda (Genichiro). Nový trailer, který můžete zhlédnout výše, bohužel jen v japonštině bez titulků, zároveň odhalil i ústřední hudbu. Sekiro: No Defeat tak míří na fanoušky, kteří chtějí znovu prožít temný samurajský příběh v animované podobě – tentokrát s důrazem na stylizovanou akci, atmosféru a známé postavy.