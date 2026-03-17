Podívejte se na druhý trailer anime Sekiro: No Defeat, který bude mít premiéru letos

17. 3. 2026 9:25 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Sekiro: No Defeat, animovaná adaptace Sekiro: Shadows Die Twice, dorazí v průběhu letošního roku. Projekt vzniká ve spolupráci společností Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la a ARCH. Anime bude celosvětově dostupné exkluzivně na Crunchyrollu (s výjimkou Japonska, Číny, Koreje, Ruska a Běloruska). V Japonsku se naopak počítá s uvedením v kinech po celé zemi.

Velkým lákadlem pro fanoušky je návrat původních dabéru ze hry. Hlavní postavy znovu namluví Daisuke Namikawa (Wolf), Mijuki Satou (Kuro) a Kendžiro Cuda (Genichiro). Nový trailer, který můžete zhlédnout výše, bohužel jen v japonštině bez titulků, zároveň odhalil i ústřední hudbu. Sekiro: No Defeat tak míří na fanoušky, kteří chtějí znovu prožít temný samurajský příběh v animované podobě – tentokrát s důrazem na stylizovanou akci, atmosféru a známé postavy.

Japonsko akční fantasy RPG mytologie E3 2018
Kadokawa
Sekiro: Shadows Die Twice
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Sekiro: No Defeat - Trailer
