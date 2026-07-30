Podívejte se, jak bude v 1666: Amsterdam fungovat hratelnost dvou protagonistů

Studio Panache Digital Games zveřejnilo druhý trailer (výše) představující hratelnost akční adventury 1666: Amsterdam. Nová ukázka se zaměřuje především na dvojici hlavních protagonistů a jejich neobvyklé spojení. Hlavní hrdinkou je Noa, dědička prastarého rodu Zaindaris, jehož úkolem je lovit bytosti známé jako Originals.
Jejího společníka představuje Aaron, muž záhadně přenesený o 300 let do minulosti, který se ocitne uvězněný v těle kočky. Přestože je od sebe dělí staletí, oba hrdinové budou muset spolupracovat při odhalování tajemství i v boji proti prastaré síle ohrožující rovnováhu světa.
Nový trailer zároveň přibližuje některé mystické schopnosti a nástroje, které bude Noa během dobrodružství využívat. Vývojáři zdůrazňují, že právě vztah mezi oběma protagonisty bude jedním z hlavních pilířů příběhu i hratelnosti.
Hra nejprve zamíří na PC prostřednictvím Steamu a obchodu Epic Games Store. Konzolové verze dorazí později, jejich platformy ani datum vydání zatím studio neupřesnilo. Zájemci si už nyní mohou zdarma vyzkoušet prolog, který představuje úvod do příběhu i základní herní mechaniky.