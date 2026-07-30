zdroj: Panache Digital Games

PC

Podívejte se, jak bude v 1666: Amsterdam fungovat hratelnost dvou protagonistů

30. 7. 2026 11:52 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Studio Panache Digital Games zveřejnilo druhý trailer (výše) představující hratelnost akční adventury 1666: Amsterdam. Nová ukázka se zaměřuje především na dvojici hlavních protagonistů a jejich neobvyklé spojení. Hlavní hrdinkou je Noa, dědička prastarého rodu Zaindaris, jehož úkolem je lovit bytosti známé jako Originals.

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Jejího společníka představuje Aaron, muž záhadně přenesený o 300 let do minulosti, který se ocitne uvězněný v těle kočky. Přestože je od sebe dělí staletí, oba hrdinové budou muset spolupracovat při odhalování tajemství i v boji proti prastaré síle ohrožující rovnováhu světa.

Nový trailer zároveň přibližuje některé mystické schopnosti a nástroje, které bude Noa během dobrodružství využívat. Vývojáři zdůrazňují, že právě vztah mezi oběma protagonisty bude jedním z hlavních pilířů příběhu i hratelnosti.

Hra nejprve zamíří na PC prostřednictvím Steamu a obchodu Epic Games Store. Konzolové verze dorazí později, jejich platformy ani datum vydání zatím studio neupřesnilo. Zájemci si už nyní mohou zdarma vyzkoušet prolog, který představuje úvod do příběhu i základní herní mechaniky.

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Tagy:
kočky amsterdam čarodějnice akční adventura
Zdroje:
Panache Digital Games
Hry:
1666: Amsterdam
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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