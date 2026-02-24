Pod novým názvem se vrací tvůrci Prototype a Simpsonů. Dostaneme slibovaný remaster?

Významné jméno z éry PS2 a Xboxu je zpátky. Studio Radical Entertainment, které stojí za hrami jako The Simpsons: Hit & Run a Prototype, se vrací na scénu pod novým názvem New Radical Games. Nově vzniklá entita je výsledkem spojení původního Radical Entertainment a studia Hothead. Do čela se vrací spoluzakladatel Radicalu Ian Wilkinson, zatímco Tim Bennison, bývalý COO Capcom Game Studio Vancouver, nastupuje na pozici provozního ředitele.
Zatím to nevypadá, že by studio okamžitě oznamovalo nové díly oblíbených sérií. New Radical Games plánuje poskytovat kompletní vývoj her na zakázku, co-development, portování i remastering. A právě poslední bod je pro fanoušky Hit & Run nebo Prototype nejzajímavější. Už dříve totiž kolovaly spekulace, že mutantí městská akce Prototype má obdržet remaster. Tím by se mohlo nové studio hezky zapsat na herní mapu a připomenout své kořeny.
V seznamech projektů New Radical odkazuje kromě Hit & Run a Prototype také na Hulk: Ultimate Destruction, Scarface: The World Is Yours nebo několik titulů ze série Crash Bandicoot. Hothead má zase zkušenosti s mobilními projekty a spolupracemi, portovali na přenosná zařízení například Civilization VI.