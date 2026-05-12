Pocketpair si registrovalo ochrannou známku Palworld Online

Pocketpair si nechalo zaregistrovat ochrannou známku Palworld Online, což okamžitě rozjelo spekulace o budoucnosti populárního „nepokémoního“ survivalu Palworld. Registrace proběhla v Jižní Koreji i ve Spojených státech na konci dubna a zahrnuje i nové logo. Studio zatím oficiálně nic nevysvětlilo, ale vzhledem k načasování se nabízí několik možností.
Samotný Palworld už online multiplayer podporuje. Hráči mohou kooperovat v menších skupinách nebo využívat dedikované servery až pro 32 lidí. Nová značka tak nemusí nutně znamenat úplně novou hru. Dost možná půjde jen o samostatnou identitu pro online část, podobně jako funguje třeba Grand Theft Auto Online vedle hlavní série.
Spekuluje se také o spojení s verzí 1.0, která je plánovaná na rok 2026. Je možné, že Pocketpair chystá výraznější přepracování nebo rozšíření online prvků právě při přechodu z early accessu do plné verze. Do celé situace navíc vstupuje i mobilní adaptace, na které pracují Krafton a PUBG Studios. Ta už ale nese oficiální název Palworld Mobile, takže s novou ochrannou známkou pravděpodobně nesouvisí.