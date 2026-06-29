Plná verze Phasmophobie se o rok zpozdí
zdroj: Kinetic Games

Plná verze Phasmophobie se o rok zpozdí

PC PlayStation 5 Xbox Series

29. 6. 2026 14:36 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Na začátku roku Kinetic Games slibovali plnou verzi duchařiny Phasmophobia na letošní rok. Vývojáři míní a plány se mění, proto milník už neplatí a titul nabírá poměrně velké zpoždění. Nově se na plnou verzi těšte až v druhé polovině příštího roku, rovnou s verzí pro Nintendo Switch 2.

Prostým důvodem odkladu je fakt, že tvůrci potřebují více času na to, aby doručili zážitek věrný jejich vizi. Šidítkem budiž aktualizovaná mapa obsahu na letošek, která působí rozhodně napěchovaně. Třeba už v červenci dorazí kompletně předělaná mapa 11 Willow Street, během letních prázdnin pak můžete počítat s různými úpravami uživatelského komfortu.

Phasmophobia – Roadmap 2026 zdroj: Kinetic Games

Zajímavá kapitola se bude psát v říjnu, kdy tým přejde na engine Unity 6 a vrátí do hry událost Crimson Eye. V listopadu se zlepší modely hráčských postav, aby v prosinci mohli tvůrci přinést předělanou mapu 42 Edgefield Road, kde si třeba užijete i vánoční event Winter's Jest.

Práce na Phasmophobii pak budou pokračovat v první polovině příštího roku, aby se vše připravilo na slíbenou verzi 1.0.

Smarty.cz
Tagy:
horor
Zdroje:
Kinetic Games
Hry:
Phasmophobia
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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