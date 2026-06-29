Plná verze Phasmophobie se o rok zpozdí

Na začátku roku Kinetic Games slibovali plnou verzi duchařiny Phasmophobia na letošní rok. Vývojáři míní a plány se mění, proto milník už neplatí a titul nabírá poměrně velké zpoždění. Nově se na plnou verzi těšte až v druhé polovině příštího roku, rovnou s verzí pro Nintendo Switch 2.
Prostým důvodem odkladu je fakt, že tvůrci potřebují více času na to, aby doručili zážitek věrný jejich vizi. Šidítkem budiž aktualizovaná mapa obsahu na letošek, která působí rozhodně napěchovaně. Třeba už v červenci dorazí kompletně předělaná mapa 11 Willow Street, během letních prázdnin pak můžete počítat s různými úpravami uživatelského komfortu.
Zajímavá kapitola se bude psát v říjnu, kdy tým přejde na engine Unity 6 a vrátí do hry událost Crimson Eye. V listopadu se zlepší modely hráčských postav, aby v prosinci mohli tvůrci přinést předělanou mapu 42 Edgefield Road, kde si třeba užijete i vánoční event Winter's Jest.
Práce na Phasmophobii pak budou pokračovat v první polovině příštího roku, aby se vše připravilo na slíbenou verzi 1.0.