Plná verze Palworld odstartovala novou vlnu zájmu
zdroj: Pocketpair

Plná verze Palworld odstartovala novou vlnu zájmu

PC MAC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

13. 7. 2026 12:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Po nějaké chvíli v předběžném přístupu studio Pocketpair vydalo plnou verzi mírně kontroverzního survivalu Palworld, kde kombinuje Pokémony s akcí a tradičními prvky hry o přežití. S aktualizací na verzi 1.0 nesmírně narostla, což vytvořilo ideální podhoubí pro návrat zkušených hráčů i příliv nováčků.

Podle statistik SteamDB se tak hned po vydání začal prudce navyšovat počet současně hrajících lidí, jejichž maximum se v neděli zastavilo na 855 525 nadšencích. Jde o fantastický výsledek titulu, za nějž by řada her klidně upsala duši ďáblu. Je nicméně pravdou, že lehce bledne oproti 2,1 milionům uživatelů, které měla hra při svém startu před více než dvěma lety.

zdroj: Youtube

Verze 1.0 do hry přidala obrovský seznam změn, novinek i oprav. Počet bytostí povyskočil o dalších 72 kusů na celkových 287, přibyly nové lokace, možnost mutace, upravily statistiky a znatelně se změnily základní systémy včetně stavění, multiplayeru a grafické prezentace. Sympatické na tom celém pak je, že studio s vydáním nezvedlo cenu, ba dokonce lze až do 23. července využít 30% slevy. Titul si kromě PC můžete pořídit i na PS5 a Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
akční RPG
Zdroje:
SteamDB, Pocketpair
Hry:
Palworld
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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