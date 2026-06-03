Plná verze No Rest for the Wicked se chystá na říjen
zdroj: Foto: Moon Studios

Plná verze No Rest for the Wicked se chystá na říjen

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 6. 2026 12:55 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
Galerie

Akční RPG No Rest for the Wicked od Moon Studios po téměř dvou letech v předběžném přístupu konečně směřuje do finále. Během prezentace State of Play studio oznámilo, že verze 1.0 dorazí letos v říjnu na PC a PlayStation 5. Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2 se sice také dočkají, ale až později a bez zatím stanoveného data vydání. Hra si během předběžného přístupu připsala už přes 1,8 milionu prodaných kopií.

No Rest for the Wicked
Dojmy z hraní
No Rest For the Wicked musí překonat porodní bolesti, ale potenciál je veliký

Plná verze má navíc možnosti dobrodružství dalece rozšířit. Moon Studios slibují více než 60 hodin nového obsahu, včetně nové výzvy s hordou, dalších zbraní, bossů i nepřátel, ale také nové lokace nebo přepracovaný systém tříd. Tvůrci zároveň mluví o výrazném posunu v rámci žánru soulslike akčních RPG z netradičního pohledu, který má nabídnout jak sólo hraní, tak kooperaci a multiplayerové prvky. Jako bonus za přízeň dostanou PC hráči, kteří si hru pořídí před 10. červencem 2026, speciální Founders Pack, zatímco na PS5 bude dostupný formou předobjednávkového bonusu.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG temné
Zdroje:
Moon Studios
Hry:
No Rest for the Wicked
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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