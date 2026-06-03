Plná verze No Rest for the Wicked se chystá na říjen

Akční RPG No Rest for the Wicked od Moon Studios po téměř dvou letech v předběžném přístupu konečně směřuje do finále. Během prezentace State of Play studio oznámilo, že verze 1.0 dorazí letos v říjnu na PC a PlayStation 5. Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2 se sice také dočkají, ale až později a bez zatím stanoveného data vydání. Hra si během předběžného přístupu připsala už přes 1,8 milionu prodaných kopií.
Plná verze má navíc možnosti dobrodružství dalece rozšířit. Moon Studios slibují více než 60 hodin nového obsahu, včetně nové výzvy s hordou, dalších zbraní, bossů i nepřátel, ale také nové lokace nebo přepracovaný systém tříd. Tvůrci zároveň mluví o výrazném posunu v rámci žánru soulslike akčních RPG z netradičního pohledu, který má nabídnout jak sólo hraní, tak kooperaci a multiplayerové prvky. Jako bonus za přízeň dostanou PC hráči, kteří si hru pořídí před 10. červencem 2026, speciální Founders Pack, zatímco na PS5 bude dostupný formou předobjednávkového bonusu.