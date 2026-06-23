Playing Prague rozšiřuje Prahu o nové vrstvy. Přichází DLC Boats & Pears a Bells & Unicorns
zdroj: Charles Games

Playing Prague rozšiřuje Prahu o nové vrstvy. Přichází DLC Boats & Pears a Bells & Unicorns

Android iOS iPadOS

23. 6. 2026 14:09 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Playing Prague Pears & Unicorns
Playing Prague Pears & Unicorns
Playing Prague Pears & Unicorns
Galerie

Česká logická záležitost Playing Prague od studia Charles Games se dočkala dvojice nových rozšíření a velké aktualizace. DLC s názvy Boats & Pears a Bells & Unicorns už jsou dostupná na obou největších mobilních platformách, do hry přidávají celkem 10 nových úrovní a 18 pražských památek vytvořených ve spolupráci s institucemi jako Galerie hlavního města Prahy nebo správa Pražského hradu. Nabídnou nejen světoznámé historické lokality, ale i obskurnější místa, například útroby rezidence pražského primátora či opevnění Vyšehradu, jimiž provedou osobnosti jako Eliška Přemyslovna nebo Rudolf II.

Nový obsah dokonce rozšiřuje základní hratelnost o další systémy a zároveň přidává i bezplatnou aktualizaci s achievementy a žebříčky, které se promítnou do původní hry. Autoři zároveň potvrzují, že během dvou týdnů dorazí Playing Prague i na Steam a Mac App Store, kde bude dostupná i s oběma DLC a vizuálními vylepšeními, takže si budování vlastní Prahy budete moct užít i na větších obrazovkách.

Smarty.cz
Tagy:
Praha logická mobilní
Zdroje:
Charles Games
Hry:
Playing Prague
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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