Playing Prague rozšiřuje Prahu o nové vrstvy. Přichází DLC Boats & Pears a Bells & Unicorns

Česká logická záležitost Playing Prague od studia Charles Games se dočkala dvojice nových rozšíření a velké aktualizace. DLC s názvy Boats & Pears a Bells & Unicorns už jsou dostupná na obou největších mobilních platformách, do hry přidávají celkem 10 nových úrovní a 18 pražských památek vytvořených ve spolupráci s institucemi jako Galerie hlavního města Prahy nebo správa Pražského hradu. Nabídnou nejen světoznámé historické lokality, ale i obskurnější místa, například útroby rezidence pražského primátora či opevnění Vyšehradu, jimiž provedou osobnosti jako Eliška Přemyslovna nebo Rudolf II.
Nový obsah dokonce rozšiřuje základní hratelnost o další systémy a zároveň přidává i bezplatnou aktualizaci s achievementy a žebříčky, které se promítnou do původní hry. Autoři zároveň potvrzují, že během dvou týdnů dorazí Playing Prague i na Steam a Mac App Store, kde bude dostupná i s oběma DLC a vizuálními vylepšeními, takže si budování vlastní Prahy budete moct užít i na větších obrazovkách.