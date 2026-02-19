Pixelartové RPG ze staré školy Drova míří na mobily
zdroj: Just2D

Pixelartové RPG ze staré školy Drova míří na mobily

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

19. 2. 2026 15:21 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Oldschoolové pixelartové RPG Drova – Forsaken Kin od studia Just2D a vydavatelství Deck13 Spotlight zamíří 23. dubna na mobilní zařízení s iOS a Androidem. Tvůrci slibují plnohodnotný zážitek totožný s verzemi pro PC a konzole: Otevřený svět bez ukazatelů questů, mikrotransakcí i loot boxů. I na mobilech si budete moct vychutnat zhruba 40hodinovou kampaň, komplexní soubojový systém s různými třídami zbraní a magie a více než 250 postav. Cena plné mobilní verze je stanovena na 9,99 eur, první oblast bude dostupná zdarma.

Drova – Forsaken Kin
Recenze
Drova – Forsaken Kin – recenze pixelartové variace na Gothic

Drova se odehrává v temném, keltskou mytologií inspirovaném světě, kde přežití zde znamená vstoupit do jedné ze dvou frakcí, bojovat s monstry a nevěřit téměř nikomu. Autoři navíc nijak nezastírají evidentní inspiraci Gothicem v přístupu k designu.

Mobilní verze nabídne podporu ovladačů i plně přizpůsobitelné dotykové ovládání včetně možnosti změny velikosti a rozložení tlačítek či režimu pro leváky. Drova – Forsaken Kin je momentálně dostupná na PC a konzolích PlayStation, Xbox a Nintendo Switch, kde vyšla předloni, na mobilech se do temného Otherworldu budete moct vydat už za několik týdnů.

Smarty.cz
Tagy:
RPG pixel art
Zdroje:
Deck13
Hry:
Drova – Forsaken Kin
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition

Nejnovější články