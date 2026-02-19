Pixelartové RPG ze staré školy Drova míří na mobily

Oldschoolové pixelartové RPG Drova – Forsaken Kin od studia Just2D a vydavatelství Deck13 Spotlight zamíří 23. dubna na mobilní zařízení s iOS a Androidem. Tvůrci slibují plnohodnotný zážitek totožný s verzemi pro PC a konzole: Otevřený svět bez ukazatelů questů, mikrotransakcí i loot boxů. I na mobilech si budete moct vychutnat zhruba 40hodinovou kampaň, komplexní soubojový systém s různými třídami zbraní a magie a více než 250 postav. Cena plné mobilní verze je stanovena na 9,99 eur, první oblast bude dostupná zdarma.
Drova se odehrává v temném, keltskou mytologií inspirovaném světě, kde přežití zde znamená vstoupit do jedné ze dvou frakcí, bojovat s monstry a nevěřit téměř nikomu. Autoři navíc nijak nezastírají evidentní inspiraci Gothicem v přístupu k designu.
Mobilní verze nabídne podporu ovladačů i plně přizpůsobitelné dotykové ovládání včetně možnosti změny velikosti a rozložení tlačítek či režimu pro leváky. Drova – Forsaken Kin je momentálně dostupná na PC a konzolích PlayStation, Xbox a Nintendo Switch, kde vyšla předloni, na mobilech se do temného Otherworldu budete moct vydat už za několik týdnů.