Personal 4 Revival zřejmě vyjde už na začátku roku 2027
11. 5. 2026 10:22 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Už je tomu skoro rok, kdy Atlus oficiálně oznámil remake Persony 4. Od té doby je kolem Persona 4 Revival zvláštní ticho a mnozí na něj dost možná i přímo zapomněli. Zjevně by se v nastoleném informačním tichu pokračovalo, kdyby nebylo nedávné finanční zprávy studia Tose.

Tým má v aktuální chvíli rozpracovaných 5 projektů, přičemž Persona má podle všeho přidělené písmeno C. Pokud tomu tak skutečně je, nachází se předělávka v závěrečné fázi vývoje a tým očekává, že ji stihne dokončit do konce svého fiskálního roku, tedy do 31. srpna.

Očekávání ovšem nezahrnuje dokončení překladu a dalších finišovacích prací, takže se očekává, že by Persona 4 Revival mohla vyjít nejdříve koncem letošního roku, spíše ale na začátku toho příštího, potažmo v lednu či únoru.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
