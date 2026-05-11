Personal 4 Revival zřejmě vyjde už na začátku roku 2027

Už je tomu skoro rok, kdy Atlus oficiálně oznámil remake Persony 4. Od té doby je kolem Persona 4 Revival zvláštní ticho a mnozí na něj dost možná i přímo zapomněli. Zjevně by se v nastoleném informačním tichu pokračovalo, kdyby nebylo nedávné finanční zprávy studia Tose.
Tým má v aktuální chvíli rozpracovaných 5 projektů, přičemž Persona má podle všeho přidělené písmeno C. Pokud tomu tak skutečně je, nachází se předělávka v závěrečné fázi vývoje a tým očekává, že ji stihne dokončit do konce svého fiskálního roku, tedy do 31. srpna.
Očekávání ovšem nezahrnuje dokončení překladu a dalších finišovacích prací, takže se očekává, že by Persona 4 Revival mohla vyjít nejdříve koncem letošního roku, spíše ale na začátku toho příštího, potažmo v lednu či únoru.