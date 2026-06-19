Persona 4 Revival slibuje omlazení pro nováčky i veterány
zdroj: Atlus

Persona 4 Revival slibuje omlazení pro nováčky i veterány

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 6. 2026 14:51 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Půlnoční kanál se znovu otevřel a v Inabě začali mizet lidé. Atlus v noci vydal téměř 20 minut dlouhé video, v němž podrobně představuje Persona 4 Revival. Předělávka jednoho z nejoblíbenějších dílů série tak kromě oprášeného vizuálu slibuje i řadu dalších modernizací, aby se hrála zase o kus lépe.

Příběh zůstane bez větších změn, proto očekávejte výčet oblíbených postav, s nimiž postupně navážete hluboký vztah během výprav do televizních světů, ale také při studiu. U toho se budou řešit každodenní strasti smíchané s temnými záhadami a leckdy až filozofickými otázkami.

zdroj: Atlus

Běžné žití se tu míchá s výpravami do dungeonů, kde se v tahových soubojích utkáte s různými monstry, a to skrze schopnosti titulních Person. Právě souboje mají mít lepší tempo, i díky možnosti bránění a upravenému uživatelskému rozhraní. Nedílnou součástí je také hudba, která prošla opětovným nahráním a doplněním o nové skladby.

Naladit televizi budete moci 18. února 2027 na všech hlavních platformách, kam patří PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
remake JRPG
Zdroje:
Atlus
Hry:
Persona 4 Revival
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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