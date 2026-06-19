Persona 4 Revival slibuje omlazení pro nováčky i veterány

Půlnoční kanál se znovu otevřel a v Inabě začali mizet lidé. Atlus v noci vydal téměř 20 minut dlouhé video, v němž podrobně představuje Persona 4 Revival. Předělávka jednoho z nejoblíbenějších dílů série tak kromě oprášeného vizuálu slibuje i řadu dalších modernizací, aby se hrála zase o kus lépe.
Příběh zůstane bez větších změn, proto očekávejte výčet oblíbených postav, s nimiž postupně navážete hluboký vztah během výprav do televizních světů, ale také při studiu. U toho se budou řešit každodenní strasti smíchané s temnými záhadami a leckdy až filozofickými otázkami.
Běžné žití se tu míchá s výpravami do dungeonů, kde se v tahových soubojích utkáte s různými monstry, a to skrze schopnosti titulních Person. Právě souboje mají mít lepší tempo, i díky možnosti bránění a upravenému uživatelskému rozhraní. Nedílnou součástí je také hudba, která prošla opětovným nahráním a doplněním o nové skladby.
Naladit televizi budete moci 18. února 2027 na všech hlavních platformách, kam patří PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.