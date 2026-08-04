Pavouk zpátky v kurzu. Film znovu oživil zájem o hry se Spider-Manem
zdroj: Insomniac

Pavouk zpátky v kurzu. Film znovu oživil zájem o hry se Spider-Manem

PC PlayStation 5

4. 8. 2026 9:11 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Úspěch filmu Spider-Man: Zbrusu nový den se neprojevil pouze v kinech. Po jeho premiéře výrazně vzrostl také zájem o hry od studia Insomniac Games, především o Spider-Mana 2 a Spider-Man Remastered.

Spider-Man 2
Recenze
Spider-Man 2 – recenze PC verze

Podle statistik ze Steamu se počet hráčů Spider-Man 2 během několika dnů zvýšil přibližně o 500 %. Ještě v červnu se hra pohybovala kolem dvou tisíc současně připojených uživatelů, po uvedení filmu ale pravidelně překračuje hranici dvanácti tisíc. Ještě lépe si vedl Spider-Man Remastered. Během premiérového víkendu filmu zaznamenal přibližně 15 tisíc současně hrajících a poprvé od října 2023 se vrátil mezi stovku nejhranějších titulů na Steamu.

Zvýšený zájem je patrný také na konzolích PlayStation. Marvel’s Spider-Man 2 se v aktuálním žebříčku nejhranějších titulů umístil na třináctém místě, zatímco remaster prvního dílu obsadil pětadvacátou příčku.

Insomniac Games mezitím pokračuje také v přípravách Marvel’s Spider-Man 3. Herec Yuri Lowenthal už dříve potvrdil, že se Peter Parker vrátí jako jedna z hlavních postav, přestože závěr předchozí hry naznačil větší prostor pro Milese Moralese.

Smarty.cz
Tagy:
akční superhrdinové adventura Spider-Man otevřený svět remaster
Zdroje:
SteamDB
Hry:
Spider-Man: Remastered Spider-Man 2
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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