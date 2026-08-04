Pavouk zpátky v kurzu. Film znovu oživil zájem o hry se Spider-Manem

Úspěch filmu Spider-Man: Zbrusu nový den se neprojevil pouze v kinech. Po jeho premiéře výrazně vzrostl také zájem o hry od studia Insomniac Games, především o Spider-Mana 2 a Spider-Man Remastered.
Podle statistik ze Steamu se počet hráčů Spider-Man 2 během několika dnů zvýšil přibližně o 500 %. Ještě v červnu se hra pohybovala kolem dvou tisíc současně připojených uživatelů, po uvedení filmu ale pravidelně překračuje hranici dvanácti tisíc. Ještě lépe si vedl Spider-Man Remastered. Během premiérového víkendu filmu zaznamenal přibližně 15 tisíc současně hrajících a poprvé od října 2023 se vrátil mezi stovku nejhranějších titulů na Steamu.
Zvýšený zájem je patrný také na konzolích PlayStation. Marvel’s Spider-Man 2 se v aktuálním žebříčku nejhranějších titulů umístil na třináctém místě, zatímco remaster prvního dílu obsadil pětadvacátou příčku.
Insomniac Games mezitím pokračuje také v přípravách Marvel’s Spider-Man 3. Herec Yuri Lowenthal už dříve potvrdil, že se Peter Parker vrátí jako jedna z hlavních postav, přestože závěr předchozí hry naznačil větší prostor pro Milese Moralese.