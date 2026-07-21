Paramount Warner Bros. jen tak nekoupí. Minimálně dalších 14 dní
zdroj: Camouflaj

Paramount Warner Bros. jen tak nekoupí. Minimálně dalších 14 dní

21. 7. 2026 9:43 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Gigantický obchod Paramountu s cílem převzít Warner Bros. Discovery narazil na další překážku. Federální soud v Kalifornii totiž dočasně pozastavil dokončení transakce v hodnotě 111 miliard dolarů. Rozhodnutí přichází poté, co skupina dvanácti amerických států podala žalobu s cílem akvizici zablokovat. Podle nich by spojení dvou mediálních gigantů výrazně omezilo hospodářskou soutěž na trhu.

Netflix
Byznys
Netflix: „Herní divize Warner Bros. je zanedbatelná“

Soudkyně Araceli Martínez-Olguín z federálního soudu pro severní okres Kalifornie vydala předběžné opatření, které na 14 dní znemožňuje dokončení celé transakce. Na 3. srpna je zároveň naplánováno soudní jednání, při němž se bude rozhodovat o vydání předběžného zákazu. Pokud by soud návrhu vyhověl, mohla by být akvizice pozastavena na neurčito až do ukončení soudního řízení.

Paramount se v rámci transakce snaží získat veškerá aktiva Warner Bros. Discovery, včetně divize Warner Bros. Games. Zajímavostí je, že americké ministerstvo spravedlnosti převzetí letos v červnu schválilo. Přesto nyní o budoucnosti celé akvizice rozhodne soud, který bude posuzovat argumenty jednotlivých států o možném narušení hospodářské soutěže. Prozatím tak zůstává rekordní mediální transakce minimálně na dva týdny zmrazená a její další budoucnost bude záviset na srpnovém soudním jednání.

Smarty.cz
Tagy:
byznys Paramount Warner Bros.
Zdroje:
oag.ca.gov
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer

Nejnovější články