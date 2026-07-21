Paramount Warner Bros. jen tak nekoupí. Minimálně dalších 14 dní

Gigantický obchod Paramountu s cílem převzít Warner Bros. Discovery narazil na další překážku. Federální soud v Kalifornii totiž dočasně pozastavil dokončení transakce v hodnotě 111 miliard dolarů. Rozhodnutí přichází poté, co skupina dvanácti amerických států podala žalobu s cílem akvizici zablokovat. Podle nich by spojení dvou mediálních gigantů výrazně omezilo hospodářskou soutěž na trhu.
Soudkyně Araceli Martínez-Olguín z federálního soudu pro severní okres Kalifornie vydala předběžné opatření, které na 14 dní znemožňuje dokončení celé transakce. Na 3. srpna je zároveň naplánováno soudní jednání, při němž se bude rozhodovat o vydání předběžného zákazu. Pokud by soud návrhu vyhověl, mohla by být akvizice pozastavena na neurčito až do ukončení soudního řízení.
Paramount se v rámci transakce snaží získat veškerá aktiva Warner Bros. Discovery, včetně divize Warner Bros. Games. Zajímavostí je, že americké ministerstvo spravedlnosti převzetí letos v červnu schválilo. Přesto nyní o budoucnosti celé akvizice rozhodne soud, který bude posuzovat argumenty jednotlivých států o možném narušení hospodářské soutěže. Prozatím tak zůstává rekordní mediální transakce minimálně na dva týdny zmrazená a její další budoucnost bude záviset na srpnovém soudním jednání.