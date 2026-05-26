Oznámení Planet Zoo 2 je za rohem

zdroj: Frontier Developments

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 5. 2026 14:19 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Vypadá to, že Planet Zoo 2 je opravdu za rohem. Frontier Developments totiž nenápadně aktualizovalo oficiální YouTube kanál série a nově na něm svítí logo pokračování. Samotné pokračování přitom studio teaseovalo už loni během oslav šestého výročí Planet Zoo, kdy se v závěru videa objevila jednoduchá číslice dva. Později Frontier existenci pokračování potvrdilo i oficiálně s tím, že více ukáže v letošním roce.

A právě teď to vypadá, že se odhalení blíží. Změna brandingů a nového loga obvykle znamená přípravu marketingové kampaně a vzhledem k tomu, že se blíží Summer Game Fest, spekuluje se o oznámení právě tam. Původní Planet Zoo z roku 2019 si získalo velkou popularitu díky kombinaci detailního managementu zoo, budování výběhů a propracované péče o zvířata. Hra navázala na úspěch Planet Coaster, ale přidala mnohem komplexnější simulaci chování zvířat a správy parku.

Fanoušci ale zároveň doufají, že si Frontier vezme ponaučení z loňského Planet Coaster 2. To totiž po vydání čelilo kritice kvůli nedostatku obsahu a příliš rychlému tlačení DLC. Studio nakonec muselo ustoupit a zaměřit se na bezplatné aktualizace.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
