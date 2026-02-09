Overwatch bylo o víkendu na hranici popularity s Battlefieldem 6 a Call of Duty

Hrdinská akce Overwatch 2 v minulém týdnu oznámila velké změny, které kromě zbavení se „dvojky“ v názvu znamenají zítřejší start ročního příběhového oblouku Reign of Talon a nových hrdinů. Je to důsledkem problémového období, kvůli němuž musel tým udělat krok zpět. A dost možná se jim to vyplatí.
Po oznámení se minimálně na Steamu začali do hry vracet hráči a nastal rostoucí trend vrcholící o víkendu, kde se jen těsně nedosáhlo na hranici 70 tisíc současně připojených lidí. Jde o číslo, které je pouze 5,4 tisíce daleko od dosavadního tamního rekordu a kolem hranice popularity o poznání novějšího Battlefieldu 6 (71 677 hráčů o víkendu) i multiplayeru z několika kombinovaných dílů Call of Duty (66 206 hráčů o víkendu).
Moc hezký výkon, který navíc bere v potaz pouze Steam. Overwatch svou cestu však začal na Battle.netu a na nejpopulárnější PC platformu dorazil až později. Je proto pravděpodobné, že zdejší obecenstvo představuje pouze zlomek hráčské základy podpořené i konzolemi. A jakmile zítra odstartuje nová sezóna, nejspíše se popularita ještě zvýší. I kvůli roztomilé nové hrdince Jetpack Cat, kterou „namňoukala“ velitelka Shepard s hlasem Jennifer Hale.