Ostravský Game Jam láká nadšené tvůrce k březnovému vývoji hry

Loňské ostravské Game Jamy pořádané uskupením Game Devs Ostrava se těšily z velkého úspěchu. Proto se letos vrací, a to už 27. až 29. března v prostorách Impact Hubu Ostrava, kde tentokrát proběhnou dvě paralelní výzvy – klasický game jam a specializovaný hackathon zaměřený na práci s AI a herními daty.
Týmy o maximálně 4 členech se během 42 hodin nepokusí vytvořit jen funkční prototyp hry, ale ve spolupráci s Rankacy AI zkusí navrhnout i ovládání herního bota a zlepšit jeho chování, aby co nejlépe odpovídalo reálnému hráči. Součástí akce bude i experimentální projekt, kde se tým zkušených vývojářů pokusí vytvořit hru v Unreal Enginu, jejíž hratelnost a neherní postavy budou do velké míry postavené na velkém jazykovém modelu (LLM).
Pokud se experiment podaří, nejen, že posílí už tak postupně vzkvétající herní scénu Moravskoslezkého kraje, ale také půjde o jeden z prvních veřejných pokusů v České republice o propojení LLM modelu s herním designem v reálném čase. Abyste se sami mohli zúčastnit, musíte být starší 18 let.