Ostravský Game Jam láká nadšené tvůrce k březnovému vývoji hry
zdroj: Game Devs Ostrava

9. 3. 2026 13:49 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Loňské ostravské Game Jamy pořádané uskupením Game Devs Ostrava se těšily z velkého úspěchu. Proto se letos vrací, a to už 27. až 29. března v prostorách Impact Hubu Ostrava, kde tentokrát proběhnou dvě paralelní výzvy – klasický game jam a specializovaný hackathon zaměřený na práci s AI a herními daty.

Týmy o maximálně 4 členech se během 42 hodin nepokusí vytvořit jen funkční prototyp hry, ale ve spolupráci s Rankacy AI zkusí navrhnout i ovládání herního bota a zlepšit jeho chování, aby co nejlépe odpovídalo reálnému hráči. Součástí akce bude i experimentální projekt, kde se tým zkušených vývojářů pokusí vytvořit hru v Unreal Enginu, jejíž hratelnost a neherní postavy budou do velké míry postavené na velkém jazykovém modelu (LLM).

Game Jam Ostrava + Hackathon zdroj: Game Devs Ostrava

Pokud se experiment podaří, nejen, že posílí už tak postupně vzkvétající herní scénu Moravskoslezkého kraje, ale také půjde o jeden z prvních veřejných pokusů v České republice o propojení LLM modelu s herním designem v reálném čase. Abyste se sami mohli zúčastnit, musíte být starší 18 let.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
