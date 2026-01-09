zdroj: Mundfish

Online retrofuturismus z The Cube v nové ukázce

9. 1. 2026 13:09 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Studio Mundfish s Atomic Heart narazilo na zlatou žílu, kterou se pokusí řádně vytěžit. Kromě druhého dílu tak vzniká i online spin-off The Cube, jehož snahou je skloubení vtahujícího světa s bohatým příběhovým pozadím a multiplayerové akce.

Na New Game+ Showcase se studio vytasilo s novou ukázkou, kde se znovu připomíná titulní obří kostka, která je schopná ohnout zákony reality, takže vás přenese na zajímavá místa, na nichž zkusíte získat vzácné artefakty.

Současně připomněla, že se tvůrci znovu snaží být zatraceně sexy, a to i přítomností upgradované verze záporáckých robotických dvojčat. Z rychlého sledu to mezitím vypadá, že nouze nebude ani o detailní úpravu zbraní a bizarní výjevy plné pamětihodných momentů.

Kdy The Cube vyjde, stále není jasné. Přesto si hru už teď můžete přidat do seznamu přání, aby vám neuniklo její vydání.

