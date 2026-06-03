zdroj: Capcom

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Onimusha: Way of the Sword vyjde v září. Demo si zahrajete už dnes

3. 6. 2026 11:17 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Capcom na noční prezentaci State of Play konečně odhalil datum vydání akční řežby Onimusha: Way of the Sword. Návrat kultovní japonské série dorazí na PlayStation 5 a další platformy už 25. září 2026 a zájemci si mohou první ochutnávku vyzkoušet okamžitě díky nově zpřístupněnému demu. Nabídne přibližně půlhodinu z úvodu příběhu, v němž se legendární šermíř Mijamoto Musaši vydává na cestu za silou a poznáním. Děj nás zavede do Kjóta raného období Edo, které sužují démoničtí Genma, a nechybí ani souboj s Musašiho rivalem Sasukem Ganrjúem.

Nový trailer se zaměřil především na horu Óe, kde sídlí obří démon Šuten-dódži, a předvedl také proklamovaný soubojový systém, kde se staví na precizním šermu a odrážení útoků v kombinaci se smrtícími údery Issen, které doplňují nadpřirozené schopnosti získané díky moci Oni. Musaši bude moci prorážet obranu protivníků, dokáže také běhat po stěnách. Tvůrci slibují, že demo obsahuje klíčovou ochutnávku, z níž si dost dobře můžete udělat představu o tom, jestli plná hra bude pro vás.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko akční State of Play červen 2026
Zdroje:
Capcom
Hry:
Onimusha: Way of the Sword
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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