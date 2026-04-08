Oficiální merchandise naznačuje remaky prvních dvou sociálních JRPG Persona
zdroj: Atlus

8. 4. 2026 8:54 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Letos slaví 30. výročí série Persona a kromě očekávaného přívalu merche se začínají objevovat i náznaky, že by se mohly vrátit i ty úplně nejstarší díly, tentokrát v modernější podobě. V posledních letech už Atlus ukázal, že má o vlastní historii zájem. Remake Persona 3 Reload dorazil na současné platformy a vloni byla oznámena projekt Persona 4 Revival. Persona 5 je zatím stále relativně čerstvá, takže logicky zbývají první dva díly a různé spin-offy – případně širší katalog série Shin Megami Tensei, ze které Persona původně vzešla.

Pozornost fanoušků tentokrát upoutal oficiální merchandising k výročí, kde se objevily neobvyklé názvy starších her. První díl je nově označovaný jako Persona 1 Origins, zatímco pokračování vystupuje pod názvem Persona 2 Duality. Tyto názvy se v minulosti nikdy nepoužívaly, ani u původních verzí, ani u pozdějších portů na PSP.

Právě to rozjelo spekulace, že nejde jen o marketingový výstřelek, ale o náznak nových verzí her. Remaky prvních dvou dílů by dávaly smysl nejen kvůli výročí, ale i proto, že původní hry už dnes působí zastarale a na moderních platformách by si zasloužily výraznější přepracování. Není vyloučeno, že by mohly být součástí většího oznámení, třeba po boku dlouho skloňované Personay 6.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
