zdroj: 1047 Games

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Odstartoval předběžný přístup duchovního nástupce Titanfallu

25. 6. 2026 12:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Studio 1047 Games se po trochu nešťastných Splitgate a Splitgate: Arena Reloaded nevzdává a v těchto dnech do předběžného přístupu posílá novou multiplayerovou střílečku Empulse. Láká na dynamický pohyb, mechy a fakt, že se značně inspiruje oblíbeným Titanfallem.

Vypravíte se do megapole Eidolon, kterou řídí umělá inteligence, aktuálně vyřazená skrze EMP. Lidstvo tak bojuje za to, aby opět nabylo svého člověčenství, což se děje v rámci zápasů 6 na 6. V nich skáčete, běháte po stěnách, využíváte raketového batohu a v úzkých osedláte mechy.

Empulse
Empulse
Empulse
Galerie

Empulse odstartoval za sníženou cenu 14,99 eur, přičemž dosavadní reakce jsou spíše smíšené, kdy kritika směřuje především k velké podobnosti s předchozími hrami studia a zaměnitelné grafické stylizaci. Stejně tak je zatím vlažný i zájem, kdy se na Steamu povedlo dosáhnout na maximálně 2 740 současně hrajících lidí.

Smarty.cz
Tagy:
akční multiplayer střílečka mech
Zdroje:
1047 Games
Hry:
Empulse
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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