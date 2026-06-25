Odstartoval předběžný přístup duchovního nástupce Titanfallu

Studio 1047 Games se po trochu nešťastných Splitgate a Splitgate: Arena Reloaded nevzdává a v těchto dnech do předběžného přístupu posílá novou multiplayerovou střílečku Empulse. Láká na dynamický pohyb, mechy a fakt, že se značně inspiruje oblíbeným Titanfallem.
Vypravíte se do megapole Eidolon, kterou řídí umělá inteligence, aktuálně vyřazená skrze EMP. Lidstvo tak bojuje za to, aby opět nabylo svého člověčenství, což se děje v rámci zápasů 6 na 6. V nich skáčete, běháte po stěnách, využíváte raketového batohu a v úzkých osedláte mechy.
Empulse odstartoval za sníženou cenu 14,99 eur, přičemž dosavadní reakce jsou spíše smíšené, kdy kritika směřuje především k velké podobnosti s předchozími hrami studia a zaměnitelné grafické stylizaci. Stejně tak je zatím vlažný i zájem, kdy se na Steamu povedlo dosáhnout na maximálně 2 740 současně hrajících lidí.