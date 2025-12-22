zdroj: FuturLab

Očistěte kulisy animáku Adventure Time v PowerWash Simulator 2

22. 12. 2025 12:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

PowerWash Simulator 2 vzal nečekaně vtahující zenový základ čištění věcí vapkou, aby ho obohatil o další možnosti a hraní s kamarády, čímž vytvořil ideální titul pro uklidnění i radost, který tvůrci budou stejně jako jedničku poctivě obohacovat. První placené DLC navíc přichází v nečekaném spojení.

Balíček Adventure Time přináší do hry kulisy milovaného animáku. Detaily si studio zatím nechává pro sebe, ale slibuje pět úrovní zasazených do země Ooo. Kreslené reálie od špíny vyčistíte buď sami v kampani, případně v kooperaci s dalšími třemi hráči ve volné hře.

Vydání dodatku je zatím relativně daleko, protože vyjde až na jaře 2026. Blížící se měsíce proto jistě odhalí více.

