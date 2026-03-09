O víkendu odstartuje Comic-Con Prague 2026 i za účasti Madse Mikkelsena

Už za pár dní vyrazí milovníci popkultury na příjemný prodloužený víkend do pražského O2 universa, kde se uskuteční Comic-Con Prague 2026. Radostná událost bude probíhat od pátku 13. března do neděle 15. března a přivítá řadu předních hvězd ze světa filmů, seriálů, komiksů i literatury.
Letošním největším úlovkem je nejen mezi ženami oblíbený Mads Mikkelsen, ale také Pipin z Pána prstenů Billy Boyd, Claudia Black z Farscape, autor Druuny Paolo Eleuteri Serpieri či tuzemská legenda Jiří Lábus. Zajímavostí je třeba přítomnost Armády České republiky a jejich představování vojenského světa, ale taktéž celá řada informacemi napěchovaných panelů a workshopů.
Malý svátek se přirozeně neobejde ani bez herní stopy. Návštěvníci si na počítačích a konzolích zahrají některé oblíbené hry a nechybí ani velká deskoherna, kde najdete nejen novinky od českých vydavatelů. Přirozenou součástí jsou rovněž různé cosplaye, mezi nimiž jistě najdete řadu videoherních oblíbenců.
Vstupenky jsou dostupné už jen na pátek a neděli za cenu 1190 korun. Kompletní program najdete na oficiálním webu.