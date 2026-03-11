Nvidia ukázala technologii pro Zaklínače 4. Lesy mají s RTX Mega Geometry vypadat ještě realističtěji

Nvidia během konference GDC 2026 představila svou novou technologii RTX Mega Geometry, kterou využije i připravovaný Zaklínač 4 od CD Projektu RED. Výrazně má pomoci zejména při vykreslování místních hustých lesů, které už si na letmý pohled spletete s těmi reálnými, ale zároveň patří k těm výpočetně nejnáročnějším.
Zaklínač 4 běží na Unreal Enginu 5 a podle Nvidie právě díky RTX Mega Geometry zvládne s ray-tracingem pracovat až se stonásobně vyšším počtem trojúhelníků než starší metody, aniž by dramaticky zatěžoval procesor.
Technologie funguje tak, že inteligentně rozděluje a aktualizuje části geometrie scény, kdy dokáže efektivněji počítat složité poloprůhledné objekty, jako jsou třeba listy stromů. Výsledkem mají být velmi detailní, realisticky nasvícené lesy, kudy se ale pořád můžete virtuálně projít, aniž by procházka připomínala spíše powerpointovou prezentaci. Pokud takhle výsledná hra bude skutečně vypadat, máme se rozhodně na co těšit, minimálně co do foliáže. Na ukázku se můžete podívat na videu níže: