Novoreich Metra 2039 poznáme v únoru příštího roku
zdroj: 4A Games

Novoreich Metra 2039 poznáme v únoru příštího roku

PC PlayStation 5 Xbox Series

8. 6. 2026 13:38 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Je hezké, když se na nově odhalené hry nečeká několik let. Zjevně si to myslí i tým z 4A Games, který teprve v dubnu odhalil Metro 2039, aby teď fanoušky utvrdil, že na něj nemusí čekat dlouho. Návrat do tunelů moskevského metra totiž nastane už v únoru.

Příjemnou zprávu oznámila další ukázka, tentokrát složená ze záběrů přímo ze hry. Zaměřuje se především na postavu Lovce, který se stal vůdcem fašistické frakce Novoreich, kde svou pozici upevňuje velkou mírou využívání různých nástrojů propagandy. A jak historie odhalila, ta dokáže být někdy nebezpečnější než samotní mutanti.

zdroj: 4A Games

Neznamená to ale, že by tady chyběli. Naopak ukázka potvrzuje několik nových variant, stejně jako obohacený arzenál zbraní Shatun zaměřenou na kradmý postup. Ten bude i tady jednou z možností, jež vám zpříjemní život ve chvílích, kdy nemáte moc nábojů. Na závěr pak jen potvrzení, že zimu v tunelech prožijete na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
akční FPS first person postapokalypsa Summer Game Fest 2026
Zdroje:
4A Games
Hry:
Metro 2039
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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