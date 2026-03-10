Nové RPG ze světa Star Wars nabírá posily. Výtvarným šéfem se stal veterán Splinter Cellu a Myst
zdroj: Lucasfilm

Nové RPG ze světa Star Wars nabírá posily. Výtvarným šéfem se stal veterán Splinter Cellu a Myst

PC Xbox 360 PlayStation 5 Xbox Series

10. 3. 2026 14:11 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Tým připravovaného RPG Star Wars: Fate of the Old Republic, které bylo představeno během loňských The Game Awards, dostává novou posilu. Na projektu se z pozice výtvarného ředitele bude podílet Pascal Blanché, jak vývojář sám oznámil na svých sociálních sítích. Výtvarník má za sebou práci na hrách jako Myst IV či Splinter Cell: Conviction, zkušenosti sbíral zejména v Ubisoftu, kde se podílel na grafické stránce prvního Assassin's Creed, Far Cry New Dawn nebo hry na motivy prvního filmového Avatara.

Star Wars: Fate of the Old Republic
Novinky
Star Wars: Fate of the Old Republic je duchovní nástupce KOTORu. Vrací se s ním i autor původní hry

Blanché navíc už dřív pracoval přímo s univerzem Star Wars – pomáhal navrhovat prvky éry High Republic včetně stanice Starlight Beacon. Na nové hře spolupracuje s Caseym Hudsonem, autorem série Mass Effect a původních Star Wars: Knights of the Old Republic.

Šéf projektu se už dříve nechal slyšet, že by chystaný přídavek do herních Hvězdných válek měl stihnout vyjít před rokem 2030. Fate of the Old Republic by přitom nemělo nijak ovlivnit vývoj remaku Knights of the Old Republic, na kterém nadále pracuje studio Saber Interactive.

Smarty.cz
Tagy:
RPG casey hudson
Zdroje:
Pascal Blanché
Hry:
Star Wars: Fate of the Old Republic
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze

Nejnovější články