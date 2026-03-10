Nové RPG ze světa Star Wars nabírá posily. Výtvarným šéfem se stal veterán Splinter Cellu a Myst

Tým připravovaného RPG Star Wars: Fate of the Old Republic, které bylo představeno během loňských The Game Awards, dostává novou posilu. Na projektu se z pozice výtvarného ředitele bude podílet Pascal Blanché, jak vývojář sám oznámil na svých sociálních sítích. Výtvarník má za sebou práci na hrách jako Myst IV či Splinter Cell: Conviction, zkušenosti sbíral zejména v Ubisoftu, kde se podílel na grafické stránce prvního Assassin's Creed, Far Cry New Dawn nebo hry na motivy prvního filmového Avatara.
Blanché navíc už dřív pracoval přímo s univerzem Star Wars – pomáhal navrhovat prvky éry High Republic včetně stanice Starlight Beacon. Na nové hře spolupracuje s Caseym Hudsonem, autorem série Mass Effect a původních Star Wars: Knights of the Old Republic.
Šéf projektu se už dříve nechal slyšet, že by chystaný přídavek do herních Hvězdných válek měl stihnout vyjít před rokem 2030. Fate of the Old Republic by přitom nemělo nijak ovlivnit vývoj remaku Knights of the Old Republic, na kterém nadále pracuje studio Saber Interactive.