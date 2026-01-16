Nová stavebnice Lego Zelda zvěční finální bitvu s Ganonem

Nintendo na konci minulého roku nepřímo slíbilo další LEGO set zasazený do světa The Legend of Zelda. K jeho oficiálnímu představení teprve dojde, jenže internet byl zase jednou rychlejší.
Na subredditu Legoleak se objevily údajné obrázky krabice. Pokud se ukážou jako pravé, set bude mít katalogové číslo 77093 a název The Final Battle: Ocarina of Time. S 1 003 dílky vyobrazí poslední zúčtování z Ocarina of Time, kde se utkal Link, Ganon i Zelda. A právě ti zde dostanou i své figurky.
Vzhledem k tomu, že má stavebnice do obchodů zamířit už 1. března, na oficiální potvrzení či vyvrácení asi nebudeme čekat dlouho. Spekulovaná cena je 129,99 dolarů, což je zhruba 2 800 korun. Vzhledem k věkovému doporučení 18+ set míří na sběratele, pozbývá proto herních funkcí.
Připomeneme, že Zelda se v Lego podobě objevila poprvé v roce 2024 s Great Deku Tree, který jste si mohli postavit podle verze z Ocarina of Time či Breath of the Wild.